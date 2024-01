Itapevi oferece aulas gratuitas de futebol, futsal, judô, vôlei e mais modalidades esportivas

Segue aberto até o dia 31 de janeiro o prazo para rematrículas de alunos participantes do programa Mais Esportes, da Prefeitura de Itapevi, que oferece gratuitamente aulas em diversas modalidades. A partir de 2 de fevereiro, serão abertas as inscrições para novos alunos.

Ao todo, são mais de 3.000 vagas distribuídas nas modalidades: atletismo convencional e adaptado, basquete, futsal, futebol, capoeira, ginásticas aeróbica, localizada, rítmica e artística, judô, vôlei e paradesporto, entre outras

Quem vai fazer a rematrícula ou quem vai se inscrever pela primeira vez deve fazer o cadastro de forma online, no link do Mais Esportes.

As atividades serão oferecidas em nove locais diferentes espalhados em Itapevi, com a finalidade de atender a todas as regiões. As aulas começam no dia 19 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones (11) 4141-1606 ou (11) 4774-5927, de segunda a sexta-feira.