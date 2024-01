Em uma semana, policiais militares capturaram nove criminosos que fugiram dos presídios paulistas. As prisões ocorreram entre os dias 15 e 21 de janeiro, na cidade de Osasco.

Entre os detidos estão: quatro indivíduos que cumpriam pena pelo crime de tráfico de drogas, dois por roubo, um por furto, um por constrangimento ilegal e um por homicídio.

As ações do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano têm como objetivo recapturar foragidos do sistema prisional.