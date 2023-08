Itapevi terá festival de trap no sábado (12)

A Prefeitura realiza no sábado (12), das 9h às 22h, o “Trap Fest Itapevi” com mais de 30 artistas presentes. O evento acontece no Parque da Cidade (Rua Professora Dimarães Antonio Sandei, no bairro Vila Nova Itapevi).

O evento já tem as presenças confirmadas de Soul Guetto, DJ, Priv, Buthi, Will da Vl, VP7, F*lande, Don Pierre, Dsouzah, Rcp, Dominic Medrano e MB, Weybor, Snow. Nicolazx, Sagal, Klaivin, Mano Hr. e $IIXX, Vih Abreu, SSNTSX, Gregory – Gold Records, Aquário Records, Outro Plano, Aisseti e Gringo, Real Mathe, MC TH, Saed MC, The drugs e Mc Allanzinho, Rart, Vitinho Sd., Alves MC, Hounds Mob, Than, Iori e Jhow.

No local, haverá espaço para skate com obstáculos móveis, além da oferta de cursos gratuitos oferecidos na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas com suporte técnico para inscrições.

Trap

O estilo musical foi criado no começo dos anos 2000. É um gênero musical relativamente jovem, porém exerce uma influência significativa, impulsionando as carreiras de inúmeros artistas tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil.

Similar ao rap, o estilo traz em suas letras estrofes abordando temas de desigualdade social e violência, mas adota uma pegada mais crua ao retratar a realidade, além de explorar experiências pessoais, familiares, entre outros temas.

No sentido literal, a palavra “trap” se traduz como armadilha. Essa expressão é amplamente utilizada no sul dos Estados Unidos, região tida como berço do estilo e que enfrenta altos níveis de disparidades sociais.