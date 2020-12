Já em nova emissora, Netinho reclama de exclusão após divulgar possível venda da Rede TV!, em Osasco

Após ter contrato rompido com a Rede TV! por divulgar supostas negociações para a venda da emissora sediada em Osasco e irritar a direção da empresa, Netinho de Paula já está de casa nova. O pagodeiro apresentará um programa aos domingos na Rede Brasil de Televisão.

Na nova emissora, ele vai continuar com seu quadro de sucesso Dia de Princesa, além de atrações musicais.

Netinho de Paula teve o contrato rompido pela Rede TV! após admitir, em entrevista ao portal NaTelinha, que vinha participando de intermediações entre um grupo interessado na compra e a direção da emissora, que negou e afirmou que ele mentiu.

O artista reclama sobre a forma como foi excluído da Rede TV!, onde comandava o programa “É Da Gente”, aos domingos. “Fui surpreendido”, declarou, à coluna de Leo Dias, ao revelar que soube do afastamento pela internet.

“Achei a nota [da emissora] intempestiva porque o programa não tem nada a ver com o recebimento do grupo que eles conversaram [para supostas negociações de venda da Rede TV!]”, afirmou Netinho de Paula.

Sobre o rompimento de contrato por parte da emissora de Osasco, ele declarou: “Meus advogados vão tratar sob o aspecto legal”.

A Rede TV! acumula dívidas de mais de R$ 136 milhões somente com a Previdência, segundo dados do Ministério da Economia, e figura na sexta posição nas médias do Ibope, atrás de Globo, Record, SBT, Band e Cultura.