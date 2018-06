Jornalista entra com ação na Vara do Trabalho de Osasco pedindo R$ 20 milhões ao SBT

Jornalista entra com ação na Vara do Trabalho de Osasco pedindo R$...

O jornalista Hermano Henning entrou com uma ação trabalhista contra o SBT, na 2ª Vara do Trabalho de Osasco. Segundo o Uol, o valor pedido pelo ex-ancora do “Jornal do SBT” é de quase R$ 20 milhões, pelo reconhecimento de vínculo trabalhista, férias, 13º, depósito de FGTS, multa de 40% em razão da dispensa, dano salarial e dano moral. Após 23 anos na emissora, em 2017 ele não teve seu contrato renovado e foi dispensado.

O valor pedido não é confirmado pelo advogado do jornalista. A ação corre desde o ano passado e já houve duas audiências entre as partes.

A defesa da emissora alega que o âncora trabalhava como pessoa jurídica e, portanto, sem vínculo empregatício. Procurada pela reportagem do Uol, a assessoria disse que “o SBT não se manifestará até que saia uma decisão da Justiça do Trabalho”.