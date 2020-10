Jovem apanha de segurança da CPTM em Osasco

Agressões, após um desentendimento, entre um segurança da CPTM e um jovem em Osasco foram filmadas. O caso aconteceu no sábado (24), na Linha 9.

O vídeo, feito por um outro passageiro, mostra o momento em que o rapaz é abordado, supostamente por uso da máscara contra a disseminação da covid-19 de modo inadequado.

Os dois conversam, com o rapaz sentado e o profissional em pé, até que o segurança começa a sair do local e dá tapas na orelha do jovem, que levanta, peita e empurra o vigilante. O segurança revida e segura o rapaz pelo pescoço prensando-o contra a lateral do vagão. O jovem tenta dar um soco no profissional, que desvia e dá um soco no rosto dele.

A CPTM afirmou, em nota, que o vigilante, de uma empresa terceirizada, “foi imediatamente afastado e, em hipótese alguma, poderá prestar serviço à companhia”. Além disso, declarou que “tomará as medidas legais aplicáveis nesta situação, bem como colaborar com a investigação policial para esclarecer o caso”. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco.