Jovem de Barueri morre após capotar o carro no interior paulista

Uma jovem de Barueri, de 20 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (2), após sofrer um acidente na Rodovia Henrique Moreno Milan, em Regente Feijó, no interior paulista.

Ela perdeu o controle da direção e saiu da pista por volta das 9h. O carro bateu nos arbustos à margem da rodovia e capotou, de acordo com o boletim de ocorrência.

Com o impacto do acidente, a vítima foi arremessada contra o chão. Ela foi socorrida ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional, em Presidente Prudente. Devido a gravidade dos ferimentos, a jovem de Barueri não resistiu e morreu por volta das 11h20.

A Polícia Científica foi acionada para realizar uma perícia no local, de acordo com o G1. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

