Jovem de Osasco está desaparecido desde o dia 12

A família procura por Leandro Teodoro, jovem de 19 anos morador do Jardim Padroeira, em Osasco, que está desaparecido desde a tarde do dia 12 de setembro. Leandro foi visto pela última vez após sair do trabalho, no setor de hortifrúti de um supermercado.

Dias depois do desaparecimento de Leandro, que morava com a irmã, a família suspeita que uma outra pessoa tenha passado a utilizar o número de telefone dele. Isso porque a foto do perfil do jovem no WhatsApp chegou a ser mudada, diversos contatos foram bloqueados e foram enviadas mensagens que não faziam parte da realidade do garoto.

Uma das mensagens enviadas após o sumiço dele diz: “Depois eu volto. Agora ‘tô’ ocupado. ‘Tô’ fechando com a gangue”. A família diz que ele não falaria algo nesse sentido e não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime.

Publicidade

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Leandro, favor entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou a Polícia Militar 190.

…

Leia também: