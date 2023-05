Kinoplex Osasco exibe lançamento “A Pequena Sereia” em sessão adaptada a autistas

O Kinoplex Osasco, no SuperShopping, exibe neste sábado (27), às 11h, o filme “A Pequena Sereia” na Sessão Azul, que é adaptada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A história da princesa da Disney poderá ser assistida no cinema em uma sala especial, com luzes acesas, temperatura amena e portas abertas.

Na Sessão Azul, conversar, cantar, bater palmas e se movimentar durante a exibição está mais do que liberado. A venda dos ingressos está aberta na bilheteria e totens do cinema e, mais informações, basta acessar o site www.supershoppingosasco.com.br/cinema.php.

“Vamos exibir um dos filmes mais aguardados do ano na programação desenvolvida para essas crianças que amam ir ao cinema. Ver a felicidade das famílias ao saírem da sessão é sinal de que estamos no caminho certo e tornando o passeio em nosso shopping center ainda mais especial”, diz Mariana Molina, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

A Pequena Sereia

O filme é um remake live action do clássico desenho animado A Pequena Sereia, de 1989. A caçula das filhas do Rei Tritão, Ariel é uma sereia bela e espirituosa que adora aventura. Para descobrir mais sobre o mundo além do mar, a menina visita a superfície e se apaixona intensamente pelo Príncipe Eric ao salvá-lo de um naufrágio. Mas, para procurá-lo em terra firme e se aproximar do humano, a sereia pede ajuda à bruxa do mar, Úrsula, e aceita ceder sua voz para que a feiticeira lhe dê pernas. Agora, ela terá o desafio de se comunicar com o rapaz e experimentar a vida em terra firme, além de entrar em conflito com os valores de sua família.

SERVIÇO

Sessão Azul no SuperShopping Osasco – A Pequena Sereia

Quando: sábado, dia 27/05, às 11h

Local: sala Kinoplex (Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Osasco)