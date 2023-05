PAT Santana de Parnaíba entrevista nesta quinta (25) candidatos a operador de loja, empacotador, auxiliar de estoque entre outras

O PAT Santana de Parnaíba está com vagas em aberto para os cargos de balconista de açougue, empacotador, operador de loja, auxiliar de estoque, sommelier e sushiman.

As entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira (25), às 10h, no PAT, que fica no Poupatempo (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha).

Veja os requisitos para cada vaga:

Balconista de açougue: para homens e mulheres, de 18 a 55 anos, ensino fundamental completo e experiência;

Empacotador: para homens e mulheres, 16 a 18 anos, ensino médio incompleto e sem experiência;

Operador de loja: para mercearia, frios etc, para homens e mulheres, 18 a 55 anos, ensino médio completo e experiência;

Auxiliar de estoque: para homens com 18 a 40 anos, ensino médio completo e experiência;

Sommelier: para atender em adega, com curso de sommelier, homens ou mulheres com 18 a 55 anos, ensino médio completo e experiência;

Sushiman: para homens e mulheres, com 18 a 55 anos, ensino médio completo e experiência.

Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.