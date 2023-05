“Logo vamos testemunhar a cura da Aline”, diz prefeito Rogério Lins ao agradecer apoio da população

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a esposa, Aline Lins, usaram as redes sociais para agradecer ao carinho e apoio que têm recebido após anunciarem que a primeira-dama foi diagnosticada com câncer de mama. O casal publicou um vídeo no Instagram na noite desta terça-feira (23).

publicidade

“Também tive a oportunidade de encontrar pessoalmente algumas pessoas que já tem nos falado que estão orando por nós, pela nossa família, e é exatamente isso que a gente precisa”, declarou o prefeito de Osasco. “A gente já passou por momentos muito desafiadores e foi a nossa fé, o carinho e a oração de toda a nossa população que nos fez ficar fortes e superar esses desafios”, continuou.

“A gente está aqui para agradecer a Deus e a vocês pelo carinho. E isso me fortalece a cada dia, é muito importante. Deus abençoe a cada um de vocês e dê em dobro tudo o que vocês desejam pra mim”, disse a primeira-dama de Osasco, que revelou ontem a descoberta da doença ainda em estágio inicial, o que eleva as chances de cura.

publicidade

“Logo a gente volta, assim como fizemos com a Gabi, para testemunhar a cura da Aline também para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe a todos, contamos com as orações de vocês”, finalizou Rogério Lins, lembrando da batalha na saúde que a cunhada Gabriela Pessoa enfrentou entre o final de 2022 e o início deste ano, quando recebeu medula de Aline Lins.