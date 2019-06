Larissa Manoela fala sobre 1º beijo e 1ª vez | vídeo

A estrela teen Larissa Manoela, uma das moradoras ilustres da Granja Vianna, em Cotia, revelou detalhes da vida íntima em entrevista ao canal da atriz Thais Fersoza no Youtube (assista ao vídeo abaixo).

Sobre a primeira vez, declarou: “Foi super tranquila e aconteceu naturalmente. Foi na idade que eu gostaria”, afirmou, sem revelar a idade exata nem o nome do namorado da época. Já com relação ao primeiro beijo, a atriz que começou a brilhar na TV ainda na infância revelou a idade, 12 anos.

“Tinha aquele negócio de ser BV (boca virgem). Foi em uma fase que estava super com borboletas no estômago. Daí rolou meu primeiro selinho, perdi o meu BV. Rolou em um brinquedão (risos). A gente se beijou e falou: ‘Vamos continuar brincando!’ Tinha 12 anos. Foi lúdico. Assim que rolou, fui direto contar para a minha mãe e amigas”, relembrou.

Larissa Manoela disse que sempre foi bem resolvida e esteve preparada e decidida quando fosse o momento certo: “Sempre estive muito preparada e sabia o que eu queria. Sempre fui muito resolvida. Já sabia quando queria trabalhar, quando queria aquele gatinho.. (A primeira vez) Foi super tranquila e aconteceu naturalmente. Foi na idade que eu gostaria”, disse.

“A gente tem que respeitar o nosso corpo”

“A gente tem que respeitar o nosso corpo e o que a gente acredita.Vai com o seu coração, no que você se sentir bem e confortável. Não vai naquela de fazer porque o amigo fez”, completou a atriz, que atualmente namora Leo Cidade.

Sobre a opção de namorar, ela afirmou que sempre procurou levar as coisas a sério: “Sempre fui uma menina que levava as coisas muito a sério. Quando resolvi namorar eu pensei: ‘Por que vou ficar com vários menininhos e passar por várias experiências, que podem se boas ou não? Se deu match, tem sintonia e é coisa bacana por que desperdiçar? Todos os meus relacionamentos foram assim. Sempre batia ideias e era bacana”, declarou.

Assista a entrevista de Larissa Manoela:

