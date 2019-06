Ka e Ecosport ganham série especial limitada em comemoração aos 100 anos da Ford no Brasil

A Ford apresentou uma nova série especial do Ka e do EcoSport que começa a ser vendida este mês com produção limitada, em comemoração aos 100 anos da marca no Brasil.

Os dois modelos têm carroceria na cor azul Belize com detalhes em preto e uma combinação única de equipamentos, para quem deseja um veículo personalizado e esportivo com proposta de preço atraente.

A série especial chega ao mercado logo após o lançamento das novas versões FreeStyle, que ampliaram a oferta do hatch e modernizaram o estilo do SUV. A produção do Ka é limitada a 1.000 unidades, enquanto a do EcoSport terá apenas 500 unidades. Ambos são identificados ainda com um emblema prateado nas laterais, trazendo um desenho estilizado da bandeira do Brasil e o numeral 100.

“O Ka e o EcoSport 100 Anos trazem itens exclusivos de estilo e conteúdo para celebrar a tradição da marca no Brasil e o seu espírito de inovação, com um visual esportivo e personalizado”, diz Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford.

O interior dos dois modelos também é diferenciado, com acabamento do painel e do teto em preto e bancos especiais. Eles vêm com central multimídia SYNC 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas, comandos de voz, conexão Bluetooth, entrada USB e conectividade com Apple CarPlay, Android Auto e Waze.

Ka: cor exclusiva

O Ka 100 Anos é equipado com motor 1.5 Ti-VCT de três cilindros, com 136 cv, e câmbio automático de seis velocidades, que dão ao veículo um desempenho ágil e econômico. Ele tem como base a versão SE Plus, que já traz itens como direção elétrica, trio elétrico, ar-condicionado, piloto automático, computador de bordo, ajuste de altura do banco do motorista, ajuste de altura e profundidade do volante, faróis de neblina e abertura elétrica do porta-malas.

O modelo é o único da linha a vir com pintura azul Belize e teto preto, cor presente também na grade dianteira, maçanetas, espelhos retrovisores e nas rodas de liga leve de 15 polegadas – com o mesmo desenho da versão Titanium.

Na cabine, o painel e o teto pretos criam um ambiente envolvente e esportivo. Os bancos, também na cor preta com costura e detalhes azuis, combinam revestimento premium e tecido e trazem o logo 100 aplicado nos encostos de cabeça. Com preço de R$ 65.990, a versão especial se situa logo abaixo da FreeStyle equipada com a mesma motorização e câmbio.

Desde a sua primeira geração o Ford Ka já teve algumas versões especiais no Brasil, como Action, Techno e Sport. Mas esta é a primeira criada a partir do atual modelo global, valorizando as linhas modernas e esportivas do carro que está entre os mais vendidos do mercado.

EcoSport: combinação especial

O EcoSport teve uma única versão especial no Brasil, a FreeStyle, que depois foi incorporada à linha e acaba de ser renovada. O EcoSport 100 Anos vem com motor 1.5 Ti-VCT de três cilindros, com 137 cv, transmissão automática de seis velocidades com conversor de torque e todos os equipamentos da versão SE, mais itens adicionais.

Além de teto, colunas, grade dianteira e retrovisores pretos, traz rodas de liga leve de 16 polegadas com pneus 205/60 R16, faróis com luzes de rodagem diurna, faróis de neblina, câmera de ré e tela multifuncional de 4,2” no painel de instrumentos.

O interior é na cor preta, com teto igual ao da versão Storm. Os bancos têm revestimento premium em preto com costura e detalhes azuis e o logo 100 em relevo nos encostos de cabeça.

O EcoSport 100 Anos custa R$ 89.990 e vem equipado ainda com controle de estabilidade e tração AdvanceTrac, sistema anticapotamento, assistente de partida em rampa, computador de bordo, piloto automático e chave de segurança MyKey.