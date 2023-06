Leroy Merlin abre vagas de emprego nas lojas de Barueri e na Capital

A Leroy Merlin, uma das líderes no mercado de varejo da construção civil, está com vagas abertas para diversos cargos na cidade de Barueri e na capital paulista.

Na loja do Tamboré, em Barueri, há vagas para assessor de vendas (encanamento), assistente de logística, supervisor de logística, vendedor de projetos (cozinhas), assessor de vendas (jardim), assessor de vendas (elétrica), assessor de vendas (materiais), assessor de vendas (decoração) e Jovem Aprendiz.

Na loja localizada na Rodovia Raposo Tavares há vagas para coordenador comercial (cozinhas), assessor de vendas (encanamento), assessor de vendas (madeira), assessor de vendas PcD, coordenador comercial (materiais básicos) e vendedor.

Na Leroy Merlin do Jaguaré, são oferecidas vagas de fiscal de caixa e coordenador comercial. Ainda em São Paulo, a empresa está com oportunidades em seu Centro de Distribuição, e em lojas na Marginal Tietê, Interlagos, Morumbi, Guarulhos, etc.

Os benefícios oferecidos aos colaboradores são vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, cesta básica, cesta de Natal, Gympass, licença maternidade estendida, previdência privada, seguro de vida, programa de apoio e bem estar, estacionamento, Participação nos Lucros e Resultados, entre outros.

Seleção e como se candidatar às vagas abertas na Leroy Merlin:

O processo seletivo da Leroy Merlin é composto por sete etapas: inscrição, testes, triagem e primeiro contato, painel de seleção, entrevistas, carta proposta e contratação.

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site de vagas da empresa, onde podem cadastrar o currículo online e obter mais informações. “Incentivamos a diversidade e a inclusão, por isso, todas as vagas estão disponíveis para Pessoas com Deficiências (PcD)”, destaca a empresa.

Sobre a empresa

A Leroy Merlin é uma multinacional francesa que está presente em 11 países, com mais de 88 mil colaboradores e 464 lojas. No Brasil, são 47 lojas com mais de 10 mil funcionários.

