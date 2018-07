Lindoso confirma pré-candidatura a deputado estadual

O vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Osasco, confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual.

“As coisas aconteceram naturalmente. Temos uma imensa responsabilidade sobre nossos ombros e eu nunca fui homem de fugir das responsabilidades, seja na vida pessoal, na carreira de médico e de político”, declara ele.

Segundo o vereador, o trabalho em silêncio sempre foi um critério para grandes decisões. “É preciso ouvir as pessoas, construir uniões, desenvolver um bom diálogo e sempre, sob a inspiração de Deus, colocar o bem comum como um valor maior”, declara ele.

Lindoso foi o vereador mais votado em Osasco na eleição de 2016. Em seguid, foi eleito presidente da Câmara de Osasco e da Câmara Oeste de Vereadores da Região Metropolitana do Estado de São Paulo. “Foi uma responsabilidade a mais que Deus colocou no meu caminho”.

Como presidente da Câmara, adotou medidas como a implantação do ponto biométrico, a devolução dos celulares corporativos, o cancelamento da renovação do aluguel dos carros destinados a vereadores, a revisão de todos os contratos com redução de seus valores de 50%, entre outras. Essas e outras medidas geraram uma economia de R$ 17 milhões aos cofres da Câmara, afirma.