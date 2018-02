Lins e PPS rompem e Vergínio deve assumir Secretaria de Transportes

Na onda de mudanças que o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Pode), está promovendo em sua administração uma das mais polêmicas envolve a troca do atual secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Eduardo Piteri (PPS), pelo ex-deputado estadual Osvaldo Vergínio (PEN). Fontes ouvidas pela reportagem do Visão Oeste afirmam que em mais alguns dias Vergínio deve ser anunciado como novo responsável pela pasta.

A mudança de secretariado e rompimento entre PPS e governo teria como causa a candidatura do presidente da sigla em Osasco, Cláudio Piteri, primo de Eduardo, a deputado estadual e sua intenção de “dobrar” com a atual deputada federal de Barueri, Bruna Furlan (PSDB), que busca seu terceiro mandato.

Lins, por sua vez, deve apoiar a também deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, que tenta a reeleição.

Após a contagem dos votos no primeiro turno da eleição municipal de 2016, o PPS foi um dos primeiros partidos a anunciar apoio a Lins na disputa do segundo turno. A sigla ficou em terceiro lugar no pleito.