Rogério Lins anuncia mutirão com vacina fracionada da febre amarela no sábado, 17/02

Em sua conta na rede social Facebook, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODEMOS) anunciou a realização de um mutirão de vacinação contra a febre amarela em Osasco no sábado, 17 de fevereiro. Neste dia, a partir das 8h da manhã, todas as Unidades Básicas de Saúde do município estarão aplicando a dose fracionada da vacina, sem precisar de agendamento.

O anúncio representa uma mudança na estratégia de vacinação do município de Osasco que até agora vinha imunizando a população apenas através de agendamento na Central 156.

Em vídeo, Lins esclarece que Osasco conseguiu junto ao governo do Estado mais 450 mil doses fracionadas da vacina. Além disso, após o mutirão, a vacinação continuará permanente nas UBSs, ao que tudo indica sem a necessidade de agendamento.

Lins faz questão de lembrar que a cidade de Osasco não é considerada área de risco, mas frisou a importância da prevenção.

Outros municípios também já aplicam dose fracionada

A mudança na estratégia de vacinação em Osasco acontece num momento em que outras cidades na Grande São Paulo, como Barueri e Jandira, também estão adotando o fracionamento da vacina. O governo do Estado havia determinado inicialmente que essa modalidade seria usada apenas em 53 municípios, mas nenhum deles na região.

Vale lembrar que a a dose fracionada é considerada segura pelos especialistas, garantindo imunidade contra a febre amarela por aproximadamente 8 anos, segundo os estudos disponíveis. E no caso de Osasco, mesmo os munícipes que estão agendados para tomar a vacina a partir de março poderão tomar a vacina já a partir do próprio dia 17 de fevereiro em qualquer unidade básica de saúde.