UBSs de Barueri aplicam dose fracionada da vacina contra febre amarela

Desde a última terça-feira (6), todas as 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri começaram a aplicar doses fracionadas da vacina contra a Febre Amarela. Nesta semana, o município recebeu 70 mil doses.

O reabastecimento por parte do Estado deverá ser semanal até que toda a população barueriense esteja imunizada. Até o final de janeiro, Barueri já havia vacinado mais de 160 mil pessoas.

Para atingir um número maior de pessoas vacinadas, a Secretaria de Estado da Saúde passou a disponibilizar a vacina em doses fracionadas (com necessidade de nova aplicação após nove anos). Na semana passada, equipes da Saúde municipal passaram por treinamentos para a aplicação da vacina fracionada.

A dose padrão será destinada apenas a quem precisar do Certificado Internacional de Vacinação, mediante comprovação de viagem. Neste caso, será aplicada no SAE (Serviço de Atendimento Especializado), que só atenderá a este requisito. Quem for viajar para áreas endêmicas poderá tomar a vacina fracionada em qualquer UBS.

