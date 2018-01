População de Osasco poderá agendar vacina da Febre Amarela por telefone

A Prefeitura de Osasco decidiu adotar uma nova estratégia para atender o público que procura pela vacina contra a Febre Amarela. A partir da próxima segunda-feira, 22/1, o munícipe deverá agendar dia, período e local para tomar a vacina através do 156 (que funcionará 24 horas) ou telefone 3651-7080.

Ao ligar nos telefones, o munícipe fará um cadastro e receberá uma senha, que deverá apresentar no dia, período e local agendado para a vacinação. O munícipe também deverá estar munido de RG, carteira de vacinação (no caso de crianças) e a senha.

O objetivo da nova estratégia é oferecer mais comodidade aos munícipes e evitar as filas nas Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas da cidade, como vem ocorrendo nos últimos dias em diversas cidades do país.

Importante ressaltar que Osasco não é classificado como município de risco pelo governo do Estado, responsável pelo controle da doença e pela liberação de doses da vacina. Em Osasco, a vacina não será fracionada. Ou seja, a dose única não precisa de reforço.

Mais doses

A Prefeitura tem reivindicado junto ao governo do Estado a liberação de mais doses da vacina. Na quarta-feira, 17/1, a cidade recebeu mais 35 mil doses.

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura fez uma campanha de vacinação contra a Febre Amarela para os moradores, estudantes e para as pessoas que trabalham próximo ao corredor ecológico localizado no extremo norte do município, que compreende os bairros do Bonança, Industrial Anhanguera, Santa Fé e Três Montanhas.

A campanha foi apenas uma ação preventiva, devido à constatação de macacos mortos na região do Horto Florestal, em São Paulo, na capital paulista. Nesta campanha foram vacinadas 40.236 pessoas contra a doença. Com isso, 100% do universo de pessoas determinado pela Secretaria Estadual da Saúde foi alcançado.

SERVIÇO:

Vacina contra a Febre Amarela

. Atendimento mediante prévio agendamento através do 156 (funcionará 24 horas) ou 3651-7080;

. No dia, período e local agendados, munícipe deverá apresentar RG, carteira de vacinação (no caso de criança) e a senha informada pela prefeitura