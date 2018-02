Prefeitura de Jandira disponibiliza vacinas da Febre Amarela em duas datas especiais

Com o intuito de atender a parcela da população que ainda não teve tempo de se imunizar, a prefeitura de Jandira irá realizar uma ação especial e aplicar a vacina da Febre Amarela em duas datas. A vacinação ocorrerá no Ambulatório Médico de Especialidades de Jandira (AMEJ) nos dias 9 e 17 de fevereiro.

A vacina que será aplicada nesses dias será a fracionada, com validade de 9 anos, a mesma dose que está sendo aplicada em vários municípios do Estado de São Paulo. Além destas datas, a campanha continua de segunda a sexta-feira, em todos os postos da cidade, com as unidades de saúde distribuindo senhas diariamente para a aplicação da vacina. As senhas para atendimento são distribuídas a partir das 9h e a vacinação acontece na sequência, até o limite estipulado. Isto porque cada unidade terá um limite de doses distribuídas diariamente, conforme distribuição feita ao município pela Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as UBS’s Ouro Verde e Alvorada oferecerão 100 doses diárias da vacina. Já as demais unidades (Sagrado Coração, Brotinho, Vila Eunice, Fátima, Gabriela, Tereza, Analândia e Vale do Sol) oferecerão 200 doses aos moradores por dia.

Cabe ressaltar que, desde o início da campanha contra a febre amarela, em 29 de novembro, a Prefeitura já vacinou mais de 100 mil pessoas nas unidades. Os profissionais atenderam a população em finais de semana e em horários estendidos durante a semana no mês de dezembro.

A Prefeitura reforça que o município não está situado em área de risco da doença e também não há registro de casos de febre amarela tanto em humanos quanto macacos. No entanto, a Secretaria de Saúde alerta que o mosquito transmissor da febre amarela urbana é o mesmo que transmite dengue, chikungunya e zika vírus, o Aedes aegypti, sendo necessária a adoção das medidas já conhecidas para remoção dos criadouros dos mosquitos em casa.

Serviço:

Ambulatório Médico de Especialidades de Jandira (AMEJ),

Localização:Rua João Balhesteiro, 110, Centro

Quando: nesta sexta (09/02), das 16 às 20h; e no sábado da próxima semana (17/02), das 08 às 17h.