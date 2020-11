Mackenzie Alphaville abre inscrições para vestibular 2021

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Presbiteriana Mackenzie campus Alphaville, em Barueri. As vagas são para os cursos de Administração e Direto, ambos com nota 4 no Enade.

Devido à pandemia de covid-19, a universidade passou a utilizar dois critérios para seleção de candidatos, sendo os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2019 e 2018, e a prova online, que será realizada no dia 11 de novembro.

“O curso de Direto conta com professores renomados e qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho, com a mesma excelência de ensino premiada do campus Higienópolis. Já no curso de Administração, a parceria com a Bloomberg oferece dinamicidade nas aulas e estudos”, destaca a Mackenzie.

Como se inscrever no processo seletivo:

Os interessados em participar do processo seletivo da Mackenzie campus Alphaville, para os cursos de Administração e Direito, tem até o dia 20 de novembro para acessar o site vestibular.mackenzie.br/, realizar a inscrição online, com taxa de R$ 100. Clique aqui para ler o edital e mais informações.

