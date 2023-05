Maior brinquedo inflável da América Latina chega a Barueri em junho

O Shopping Tamboré informou nesta quarta-feira (31) que receberá pela primeira vez o Jump Around Brasil, o maior inflável da América Latina, para garantir a diversão dos visitantes. O brinquedo desembarca no estacionamento do shopping center a partir do dia 16 de junho.

A atração custa R$ 40 por 30 minutos e funcionará de sexta-feira a domingo, das 14h às 20h. No período de férias escolares, mês de julho, o funcionamento será de quinta a domingo, das 14h às 20h.

Quem é participante do programa de benefícios do Shopping Tamboré têm até 15% de desconto nos ingressos. O inflável fica no shopping até o dia 27 de agosto.

Mais informações podem ser consultadas no site do Shopping Tamboré ou no perfil oficial do empreendimento nas redes sociais.