Polícia Ambiental apreende 15 aves criadas ilegalmente em Santana de Parnaíba

A Polícia Ambiental apreendeu 14 aves silvestres e 1 exóticas em cativeiro ilegal em Santana do Parnaíba nesta terça-feira (30). Os pássaros apresentavam as anilhas adulteradas, com sinais evidentes de falsificação.

As anilhas são selos públicos, semelhantes a anéis, que contém uma numeração única, que identificam as aves criadas em cativeiro com autorização do IBAMA. As anilhas são fornecidas exclusivamente pelo órgão federal aos criadores autorizados, na ocasião do nascimento e são colocadas nas pernas das aves recém-nascidas.

Adulterar ou tentar colocar anilhas em uma ave adulta é crime federal, além de poder lesionar de forma irreversível a perna do animal.

Além da multa o infrator responderá por falsificação de selo público, cativeiro ilegal da fauna silvestre e por introduzir espécie exótica no Estado de São Paulo.

As aves foram enviadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Barueri, onde receberão cuidados.