O humorista Rodrigo Marques, um dos membros do programa A Culpa é do Cabral, traz seu novo show de stand up “Estamos Vivos” para Santana de Parnaíba nesta sexta-feira (2), às 21h, na Arena de Eventos (Av. Esperança, 450, Campo da Vila).

Os servidores públicos do município pagam meia entrada mediante apresentação de crachá ou holerite.

Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Express.

