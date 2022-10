Mais ruas de Osasco recebem asfalto novo

A Prefeitura de Osasco continua a todo vapor com o programa Asfalto Novo. Na quinta-feira (27), o prefeito Rogério Lins (Podemos) vistoriou as obras de recapeamento no Jardim Cipava, zona Sul da cidade.

Lins esteve acompanhado do secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, e o adjunto Persival Santi, na rua Luiz Vilar, que tem cerca de 200 metros de extensão.

No mês passado a Prefeitura já havia recapeado a Rua Artelinda Ruggeri Daddato. O recapeamento está sendo feito pela empresa FBS Construtora.

As benfeitorias integram a terceira fase do Programa Asfalto Novo, que prevê melhorias em cerca de 100 quilômetros de vias, beneficiando aproximadamente 200 ruas e avenidas em todo o município. Nos últimos dias foram recapeadas 49 ruas, aproximadamente 15 quilômetros, em bairros distintos. Esses locais também receberão nova sinalização de solo.

Nas duas primeiras fases do programa, entre 2018 e 2021, foram recapeados cerca de 300 quilômetros de vias (546 ruas e avenidas) em bairros como Jardim Umuarama, Jardim D’Abril, Novo Osasco, Jardim Ipê, Quitaúna, Jardim Bussocaba, Jardim Roberto, Padroeira, Conceição, Jaguaribe, Jardim Rochdale, Jardim Mutinga, Helena Maria, Ayrosa, Vila Menck e Jardim Elvira.