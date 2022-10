Globo anuncia volta de “Linha Direta” e web reage

Sucesso nos anos 1990, o programa “Linha Direta” voltará à programação da TV Globo em 2023. A atração será comandada por Pedro Bial, de acordo com a emissora.

Inspirado em programas norte-americanos como “Yesterday” e “The Unsolved Mysteries”, o “Linha Direta” fazia a reconstituição de crimes. Apresentado por Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles, o programa foi ao ar entre março e junho de 1990, e voltou à programação da emissora entre maio de 1999 e o final de 2007.

O anúncio do retorno do quadro à TV Globo agitou internautas. “Eu amava assistir Linha Direta, e depois ir dormir e sonhar com os crimes [risos]”, escreveu um internauta no Twitter. “Globo resolve traumatizar novas gerações de crianças revivendo o Linha Direta”, brincou outro.

“Linha Direta está voltando e eu não fiz um filho pra sentir medo igual meu pai me fazia sentir assistindo aquilo toda semana”, brincou um internauta. “Adeus noites sem pesadelos”, disse outro. “Obrigada, já estou com medo e não tenho mais idade pra dormir com a minha mãe”, escreveu outro.

10 anos: *correndo pra desligar a TV antes de começar a abertura do Linha Direta* 25 anos: *correndo pra desligar a TV antes de começar a abertura do Linha Direta* https://t.co/QOuyQhIuzk — raphaulula (@raphaulay) October 28, 2022

