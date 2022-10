Ex-vereador Zezinho do PT é assassinado em Jandira

O ex-vereador e candidato a deputado federal nas últimas eleições pelo PT, Zezinho, de Jandira, foi assassinado na tarde dessa sexta-feira (28), no Jardim Gabriela, em Jandira.

De acordo com informações do G1, testemunhas afirmaram que um veículo com uma pessoa armada se aproximou do político, que tinha 51 anos, e atirou, a queima roupa. O crime aconteceu na Rua Francisco Tomás da Silva, por volta das 17h25.

Ainda de acordo com o G1, a Guarda Municipal da cidade ainda está investigando as circunstâncias do ataque ao ex-vereador, que em 2020 concorreu a prefeito da cidade de Jandira, ficando em terceiro lugar.

