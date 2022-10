Políticos da região lamentam morte de ex-vereador de Jandira: “crime frio e cruel”

Os prefeitos de Jandira, doutor Sato (PSDB); e de Itapevi, Igor Soares (Podemos); o deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, Emidio de Souza (PT), e o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região manifestaram pesar pela morte do ex-vereador de Jandira, Zezinho, que foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (28).

“O ódio e a violência infelizmente levaram um grande amigo”, lamentou Emídio, em uma publicação nas redes sociais. Ele afirma que foi até Jandira para exigir a apuração “deste terrível crime”. “Zezinho sempre lutou por melhorias para a população de Jandira esbanjando felicidade. Nunca vi uma luta individual do Zé. Sempre pelo próximo, pelos seus. Foi vítima de uma tragédia enquanto pedia votos para Lula e Haddad. Vou acompanhar todo o processo investigativo para que esse crime não fique impune”, continuou.

“Sempre defensor das causas sociais, amigo, que já tive a honra de trabalhar ao seu lado, apaixonado pela cidade de Jandira. Um dos projetos que implantamos em Itapevi, a Maratona do ENEM, foi inspirado nele, pois sempre lutou por cursinhos populares”, escreveu Igor Soares. “Meus sentimentos a todos amigos e familiares. Peço a Deus que unja o ser humano de mais amor e menos violência”, completou o prefeito de Itapevi.

Em nota enviada à imprensa, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região também lamentou o ocorrido. “Foi com muita tristeza e pesar que a diretoria recebeu a notícia do assassinato de Zezinho do PT, ex-vereador de Jandira. Aos 51 anos, o companheiro foi vítima de um crime frio e cruel”, diz. E afirmou ainda que “repudia qualquer tipo de violência e, nas atuais circunstâncias, não descarta que tenha sido motivada por política. Fato que torna o crime ainda mais cruel”.

“Como médico, sempre trabalhei para salvar vidas, e como ser humano, acho inadmissível alguém tirar a vida de outra pessoa, seja por qual motivo for. Que a justiça seja ímpar para tomar as devidas providências o mais breve possível”, escreveu o prefeito de Jandira.