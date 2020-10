Maisa deixa SBT após 13 anos: “Partir para novos sonhos”

Após 13 anos, Maisa Silva está de saída do SBT, emissora sediada em Osasco. Na manhã deste sábado (3), a apresentadora publicou um vídeo (assista abaixo) em seu canal no YouTube explicando o motivo de não ter renovado o seu contrato, que termina neste mês.

Maisa disse que não tem conseguido conciliar seu trabalho na emissora com os projetos e propostas de trabalhos que recebia. “É muito difícil dizer isso, porque se eu pudesse eu continuava com tudo ao mesmo tempo, mas eu sou só uma”.

“Então chegou o momento em que eu estava recebendo propostas muito legais de outros trabalhos, e eu também queria ser uma profissional boa, e pra isso eu não ia poder ficar me dividindo. Eu tinha que tomar uma decisão. E a melhor”, explicou a artista no vídeo.

Maisa afirmou ainda que deixa o SBT pela porta da frente e não descartou um possível retorno à casa no futuro. “Se for pra eu voltar, eu vou voltar com um projeto incrível e pra agregar à família SBT ainda mais. Se for da vontade de Deus, eu vou voltar no momento certo, com um projeto ideal pra mim. Por enquanto eu vou trilhar meu próprio caminho”.

Ao longo dos 15 minutos de vídeo, a artista de 18 anos destacou que vive atualmente em um momento de reflexão provocada pela pandemia de covid-19, o que também interferiu em sua decisão de não renovar o contrato com a emissora. Fora do SBT, ela pretende estudar e fazer um intercâmbio.

