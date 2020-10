Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (04/10)

Horóscopo do Dia para este domingo (04/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nos próximos dias notará que algumas pessoas diferentes e interessantes se aproximarão de você, e uma delas, muito especial e bela, o fará com certas intenções que irão além…

Dinheiro & Trabalho: Sua economia receberá um bom impulso com a receita inesperada de dinheiro que estava atrasado e que agora aparece em sua vida financeira, ajudando-o a resolver seus problemas e consolidar seu…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Esse jogo de sedução interminável que estava deixando você impaciente, deve terminar por esses dias, quando essa pessoa o surpreenderá com uma mensagem ou convite. Será o melhor…

Dinheiro & Trabalho: Há a possibilidade de entrar em um negócio com alguém conhecido e de confiança, o tempo que você dedicar para esse fim será muito útil porque essa oferta começará a se tornar lucrativa rapidamente. No…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém que volta e meia aparece em sua vida o fará mudar sua rotina e preparar-se para um relacionamento amoroso. Com ela serão dias de muitas emoções, surpresas e situações…

Dinheiro & Trabalho: O momento é de aproveitar todas as oportunidades no local em que você está empregado para demonstrar seu talento e capacidade, mesmo se estiver trabalhando em casa. As mudanças estão sendo…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Essa pessoa que você admira e gosta, faz questão de ter a sua liberdade preservada, portanto, lembre-se de que se pretende avançar na conquista do coração dela, que o amor não…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, suas realizações serão valorizadas a ponto de nas próximas semana você precisar ter um tempo disponível para atualizações de conhecimento, que serão exigidas para uma possível mudança de…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro