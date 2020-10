Bom Prato de Carapicuíba vai funcionar de segunda a sábado

O horário de funcionamento do Bom Prato aos fins de semana foi alterado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Na região, a unidade de Carapicuíba continuará servindo café da manhã, almoço e jantar no sábado. Já no domingo, todas as unidades estarão fechadas durante o mês de outubro.

No final de março, o governo do estado ampliou o horário de funcionamento do serviço. Além de abrir aos sábados, domingos e feriados, o Bom Prato passou a servir café da manhã, almoço e jantar para atender a população em situação de rua e famílias em extrema vulnerabilidade social durante a pandemia de covid-19.

Desde então, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social vem realizando ajustes no horário de funcionamento, com base nos estudos realizados pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), responsável pelo programa Bom Prato, em cada uma das 59 unidades espalhadas em todo o estado.

