Mania de Churrasco chega ao SuperShopping de Osasco

O restaurante Mania de Churrasco abre as portas no SuperShopping Osasco. Localizado no 2° piso do empreendimento, o espaço tem capacidade para receber 150 pessoas e conta com um cardápio que oferece diferentes combinações de carnes nobres e tempero brasileiro.

“O Mania de Churrasco chega para completar ainda mais o nosso mix gastronômico e garantir uma excelente refeição para quem ama um churrasco gourmet”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

O restaurante tem 390 metros quadrados e é projetado para reunir toda a família. Para isso, conta com um ambiente especial para as crianças com labirinto e jogos.

No Mania de Churrasco o público encontra picanha, bife de chorizo, linguiça cuiabana de frango, filet de frango marinado, batata frita, hambúrgueres, chopps e sobremesas que agradam todos os paladares.