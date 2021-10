Mansão de Deolane em Alphaville terá oito suítes, piscina, academia e estúdio

A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, está chegando com tudo em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A advogada, que será a nova vizinha de Simone, vai construir sua mansão do zero e as obras devem começar em janeiro de 2022.

As informações são do colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”. O imóvel de luxo contará com oito suítes e quatro andares, contando com o térreo, que terá fundo para uma área de mata preservada. Entre os atrativos da nova mansão estão piscina, academia, churrasqueira e um estúdio, espaço onde Deolane, que está se lançando na carreira de DJ, quer se preparar antes de suas apresentações.

Na semana passada, Simone encontrou com Deolane na portaria de seu condomínio e o encontro rendeu muitas risadas. “Do nada! Pensa numa vizinha boa. Vamos ser expulsas, esquece!”, brincou Deolane, ao lado da sertaneja.

O condomínio em que mora Simone e outros famosos, em Alphaville, foi escolhido pela influenciadora digital por motivo de segurança. Recentemente, a advogada revelou que tem medo de andar sozinha chegou a contratar mais seguranças para fazer sua escolta.

Não para por aí. Além da mansão em Alphaville, Deolane pretende comprar outro imóvel, no interior de São Paulo, para passar o fim de semana. Ainda segundo Leo Dias, a segunda nova mansão da advogada será comprada pronta e também terá oito suítes, piscina, academia e até cinema. Cada mansão deve custar cerca de R$ 10 milhões.

