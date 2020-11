Marcos Neves vai a Brasília em busca de recursos para Carapicuíba

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), desembarcou em Brasília nesta terça-feira (24), para pleitear a liberação de recursos para o município, nas áreas da Educação, Saúde e Infraestrutura.

“Carapicuíba não pode parar. Por isso, estou em Brasília buscando recursos para nossa cidade, principalmente para a área da saúde, que é nossa prioridade”, afirmou o prefeito, em vídeo publicado nas redes sociais.

Até o final do dia, Marcos Neves deve visitar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a sede da Secretaria de Saúde. “Estamos aqui para falar sobre as obras de 2020, que estão em andamento, e sobre as futuras obras para o ano de 2021”, destacou.

