Shopping Tamboré abrirá 1h mais cedo para clientes VIVA na Black Friday

Os clientes cadastrados no Programa de Relacionamento VIVA, do Shopping Tamboré, em Alphaville, poderão aproveitar as ofertas da Black Friday mais cedo. Na sexta-feira (27), o empreendimento abrirá às 9h para receber consumidores que utilizam o programa.

Entre as lojas que estarão abertas estão C&A, PB Kids, Forever 21, Saraiva, Fast Shop, Riachuelo, Americanas, Camicado e Renner. Para ter acesso a vantagem, basta baixar o aplicativo do Shopping Tamboré, se cadastrar, acessar a aba “VIVA” e resgatar o benefício ‘Acesso antecipado para Black Friday’.

Na sexta-feira, o cliente que resgatou o benefício dentro do aplicativo, precisará apresentar o QR Code gerado para os seguranças do Shopping, que irão liberar o acesso ao empreendimento, a partir das 9h.

Além de conferir as ofertas em primeira mão, os consumidores ainda podem participar da Roleta Premiada, que ficará perto da loja Riachuelo. O benefício “Gire a Roleta”, que dará o direito de uma tentativa por cliente, também deve ser resgatado no aplicativo. Dentre os prêmios que serão sorteados (enquanto houver estoque), estão kit Maquiagem da Maybelline, liquidificador e cafeteira.

