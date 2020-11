O pequeno Luiz Antônio, de três anos, fez um pedido de R$ 400 no McDonald’s pelo celular enquanto a mãe tomava banho e viralizou na internet. Em um relato publicado no Instagram, na noite desta segunda-feira (23), Raissa Andrade, contou que foi pega de surpresa quando o porteiro avisou que havia chegado uma entrega.

‌

“Lute como minha mãe” era a camisa que a criança usava enquanto brincava com o celular da mãe e fez o mega pedido, em Recife (PE). Raissa afirmou que não foi a primeira vez que o filho aprontou com o cartão de crédito cadastrado no aplicativo de comida. “Já era pra eu ter tirado meu cartão do iFood mas deixei pra depois e o dia de hoje chegou”, contou.

‌

Luiz Antônio, o Tom, pediu seis promoções completas de hambúrgueres, seis Mc Lanche Feliz, oito brinquedos extras, duas porções de nuggets (de 12 unidades cada), uma batata frita grande com bacon e cheddar, 10 milkshakes de Ovomaltine, dois Top Sundae de morango, duas tortinhas de maçã, dois McFlurry, oito garrafinhas de água, um suco de uva e dois molhos extras.

‌

A mãe, sem saber se ria ou se chorava pelo gasto que teve, disse ainda que mesmo com a mesa cheia de lanches, Tom ficou insatisfeito com o mega pedido. “Mãe, nem veio o minion dourado”, disse o menino.

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Ver essa foto no Instagram ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Uma publicação compartilhada por Raissa Wanderley (@raissawandrade)

‌

‌

…

Leia também: Fernando Vanucci morre aos 69 anos em Barueri

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌