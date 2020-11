“Não podemos subestimar o poder do vírus”, diz Ribamar ao receber alta após covid-19

Depois de receber alta após uma semana internado no Hospital Antonio Giglio devido à covid-19, nesta terça-feira (24), o presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), falou sobre a batalha contra a doença. “Foram dias difíceis e de luta, mas eu venci!”, declarou Ribamar, em postagem nas redes sociais.

publicidade

Ele agradeceu o empenho dos profissionais da saúde que cuidaram dele durante a internação, além do apoio de parentes, amigos, e alertou: “A covid-19 é algo realmente sério. Embora as atividades sejam flexibilizadas por conta da retomada da economia, NÃO PODEMOS SUBESTIMAR o poder do vírus”.

“Espero que todos continuem levando isso a sério, se cuidando, se protegendo, respeitando as orientações da OMS e, oremos para que a vacina seja disponibilizada o mais breve possível”, continuou o presidente da Câmara de Osasco.

publicidade

Covid-19 em Osasco

Segundo a Prefeitura, Osasco está com taxas de ocupação de 65,5% dos leitos de urgência e emergência e 18,9% dos respiradores. O vereador Ni da Pizzaria está intubado na UTI com covid-19.

publicidade

Até o momento, o município registrou 862 mortes por covid-19, das quais 482 na cidade e 380 em outras localidades. São, no total, 21.352 casos da doença confirmados em Osasco, com 20.393 pacientes já recuperados.