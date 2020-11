“Mostra que estamos no caminho certo”, diz Ribamar sobre reeleição como o vereador mais votado em Osasco

Reeleito como o vereador mais votado em Osasco nesta eleição municipal, com 5.998 votos, Ribamar Silva (PSD) afirmou que a votação expressiva “mostra que estamos no caminho certo”. “Agora é trabalhar e fazer essa cidade avançar juntamente com o prefeito Rogério Lins”, completou o parlamentar, em entrevista ao Visão Oeste.

Ribamar é o atual presidente da Câmara Municipal de Osasco e afirma que ainda vai definir se tentará se manter à frente da Casa de Leis no novo mandato. “Temos que discutir ainda, não é? Vou falar com o prefeito também. Sempre digo que sou um soldado e vou colocar o meu nome”.

Questionado sobre se o fato de ter sido campeão de votos pode fazer com que ele busca uma vaga como deputado estadual ou federal em 2022, Ribamar Silva declarou: “Sou soldado, faço parte de um grupo e sempre falo que as decisões de quem participa de grupo não são individuais, são decididas no coletivo”. No entanto, ele deixou escapar: “Tenho projeto para 2022”.

VISÃO OESTE: O senhor foi campeão de votos nesta eleição em Osasco. Como avalia o resultado?

RIBAMAR SILVA: Sei que eu tive um crescimento muito bom devido ao trabalho que a gente vem desenvolvendo ao lado do prefeito Rogério Lins, do avanço da cidade… Acho que isso mostra que estamos no caminho certo. O resultado da eleição, foi uma eleição muito atípica, muito candidato a vereador, alguns cresceram outros caíram, mas é um resultado, para mim, positivo. Estou feliz com o resultado.

Agora é trabalhar e fazer essa cidade avançar juntamente com o prefeito. O prefeito Rogério Lins também levou a eleição no primeiro turno e mostra que ele estava no caminho certo e agora é ter gratidão pelas pessoas que votaram em nós, que acreditaram no nosso trabalho e vamos dar o retorno para essas pessoas trabalhando por mais saúde, mais educação e mais geração de emprego na nossa cidade.

Vai pleitear a presidência da Câmara de Osasco novamente?

Não sei ainda. Temos que discutir ainda, né? Vou falar com o prefeito também… Sempre digo que sou um soldado e vou colocar o meu nome. Se o prefeito achar, por bem, acho que é uma escolha da Câmara, mas temos que fazer tudo em conjunto e acredito que tem que ter esse diálogo. Todos são candidatos para presidente… É sentar e discutir o que é melhor para a cidade.

Essa votação te incentiva a almejar voos mais altos para 2022?

Sou soldado, faço parte de um grupo e sempre falo que as decisões de quem participa de grupo não são individuais, são decididas no coletivo. E o coletivo que vai decidir. O prefeito é o meu mentor político e, se ele precisar do meu nome, com certeza, estará à disposição.

Existe a possibilidade de tentar suceder Rogério Lins em 2024?

Eu nem penso nessa possibilidade. Sou um cara que faz parte de um time, como sempre falo. Agora, tenho projeto para 2022… para 2024 eu não tenho projeto não. Óbvio que, quando você está na vida pública, nunca pode falar ‘dessa água não bebereis’, mas como sempre falo, sou soldado e tenho um time e eu respeito fila, respeito hierarquia. Agora, tudo pode acontecer, né.

E quem está na fila?

Eu nem imagino. Tem várias pessoas… A política tem uma dinâmica muito grande e óbvio que a cidade está despontando algumas lideranças e tal, que só lá na frente a gente vai ver.

A Câmara de Osasco teve uma renovação de mais de 50%. O que espera do trabalho com os novos vereadores eleitos?

Sempre no diálogo, né? O parlamento é uma casa do diálogo. Estou conhecendo alguns, estou conhecendo outros que ganharam e desejo boa sorte. Fiquei triste por alguns colegas que perderam ,mas faz parte do processo. E o processo é democrático e eleição é isso. Para eu ter ganho em 2016, alguém eve que perder e agora a mesma coisa. As pessoas que ganharam mereceram porque tinham um trabalho. Agora é o diálogo. Aquela casa é uma casa de diálogo e nós vamos discutir e debater os projetos importantes.