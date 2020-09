Maternidade Amador Aguiar, em Osasco, completa 24 anos

O Hospital e Maternidade Amador Aguiar, em Osasco, completou 24 anos nesta segunda-feira (21). Com o nascimento de gêmeas marcando a data, o hospital registra quase 150 mil partos desde a sua fundação.

“Que Deus continue abençoando e protegendo cada bebê e cada família de nossa cidade. Gratidão a todos os profissionais da saúde, que durante esses 24 anos, têm cuidado da nossa população”, celebrou o prefeito Rogério Lins.

A maternidade, que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é referência em gestações e partos de alto risco. No ano passado, foi realizada a primeira cirurgia intrauterina de sua história.

Durante a pandemia de covid-19, a maternidade passou por adaptações e ganhou uma ala separada dos demais setores para atender gestantes com suspeita da doença e manter todas as mamães e bebês em segurança, com leitos que possuem isolamento próprio, entre outras medidas.