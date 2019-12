McDonald’s em Barueri operou apenas com empregados com deficiência nesta terça (3)

Em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nesta terça-feira (03), o McDonald’s operou três de seus restaurantes somente com funcionários PCDs. E uma das unidades escolhidas para realizar a ação fica na Av. Piracema, no Tamboré, em Barueri. O local recebeu funcionários vindos de várias regiões, que ficaram na unidade entre 10h e 16h.

A iniciativa realizada em Barueri tem o objetivo de mostrar que as limitações geradas por uma deficiência não impedem o perfeito convívio em sociedade, principalmente no que se refere ao trabalho. O McDonald’s diz que investe em programas de incentivo à contratação de pessoas com deficiência e em toda a área de capacitação e treinamento. Ao ano são cerca de R$ 40 milhões.

Atualmente, a rede conta com mais de 1.500 PCD’s, sendo 436 contratados apenas esse ano. Para essa ação, a rede reuniu 93 colaboradores, sendo 29 apenas para o restaurante do Tamboré, em Barueri. Destes, 20 possuem deficiência intelectual, 6 tem algum tipo de deficiência física, 2 tem deficiência auditiva e 1 possui deficiência visual.

Publicidade

…

Leia também: