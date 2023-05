Mercado Livre, sediado em Osasco, inicia venda de ingressos de evento sobre e-commerce

As vendas de ingressos para o Mercado Livre Experience 2023, um dos principais eventos de e-commerce do país, começam hoje (31). Empreendedores e microempresários interessados em participar podem adquirir os ingressos no site mercadolivreexperience.com.br.

O evento, que espera receber um público recorde de 14 mil pessoas, será realizado nos dias 30 e 31 de agosto, no Expo Transamérica, em São Paulo.

Neste ano, durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a mais de 80 palestras, incluindo painéis de capacitação voltados para diferentes perfis de empreendedores. Serão abordados desde tópicos para aqueles que estão começando ou desejam aprender a vender na plataforma, até estratégias avançadas para escalar e destacar seus negócios usando as soluções do ecossistema Mercado Livre, como Mercado Pago, Mercado Ads e Mercado Shops.

O evento organizado pela empresa osasquense contará com a presença de mais de 100 parceiros e patrocinadores, que apresentarão tendências e contribuirão para o crescimento e sucesso de empreendedores de todos os portes, além de promover networking entre os participantes.