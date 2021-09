Mobly inaugura outlet em Carapicuíba com mais de 1,3 mil m²

A Mobly, uma das maiores varejistas de móveis e decoração do país, inaugurou um outlet em Carapicuíba. A unidade está localizada na avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, 495, na Vila Municipal.

Em uma área de 1.332 m², o novo espaço da Mobly mantém os conceitos de multicanalidade no atendimento, com serviços de “prateleira infinita” que dispõe de todos os produtos disponíveis para venda em sua plataforma online, como móveis para todos os ambientes e diversidade em itens de decoração.

A Mobly destaca que o carro-chefe da companhia continua sendo as vendas online e as megastores, distribuídas em vários pontos de São Paulo. “Quando uma megastore é inaugurada, as vendas online também aumentam em 20% no raio de 5 quilômetros de proximidade da loja. Elas também servem como pontos logísticos para facilitar o clique e retire”, explica a empresa.

A inauguração do outlet da Mobly em Carapicuíba faz parte do plano de expansão da rede, que também abriu uma unidade em Jundiaí e pretende inaugurar outras duas lojas até dezembro deste ano. Na região, Carapicuíba é a primeira cidade a receber um outlet da marca, que abriu recentemente um centro de distribuição em Cajamar.

