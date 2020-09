Morador de Cotia vira modelo de vestidos para ajudar amiga

Lucas Henrique, mais conhecido como Lucas Zaqui, de 22 anos, morador de Caucaia do Alto, em Cotia, passou a vender os vestidos de festa da amiga nas redes sociais. O que encantou seus amigos e seguidores foi a forma pela qual ele decidiu divulgar as peças: sendo o próprio modelo.

O jovem, que trabalha em uma empresa de serviços gerais de limpeza urbana, tem se produzido e posado com os vestidos longos, de cores e modelos variados para conseguir vender as peças, que são vendidas entre R$ 149,99 e R$ 250.

Lucas contou ao Visão Oeste que a ideia de modelar partiu da amiga dele. “Ela tinha os vestidos, não queria mais e pediu para que eu fosse o modelo e ajudar a divulgar, então eu aceitei”.

O bom humor, a alegria e a simplicidade de Lucas estão acompanhados nas legendas das publicações dos vestidos e diverte seus amigos e seguidores. “Vou ser sua madrinha. Aceita?”, escreveu em uma das postagens. “Alguém aceita se casar comigo?”, perguntou Lucas, ao posar com um vestido de noiva.

Lucas Zaqui é apaixonado por arte, gosta de se maquiar, dançar e sonha em ser modelo profissional ou ator, mas afirmou que ainda não conseguiu ingressar na carreira por não ter patrocinadores.

O sobrenome artístico “Zaqui” é uma homenagem à funkeira Tati Zaqui, seu maior ídolo. “Sou fã dela há anos. Quando danço ou me maquio, me inspiro nela. A Tati é a minha inspiração porque aprendi com ela que os nossos sonhos podem sim ser realizados, só não podemos desistir”, destacou.

Neste ano, Lucas se lançou em um novo desafio: a política. Usando seu nome artístico,

ele saiu como candidato a vereador de Cotia pelo Partido Mobilização Nacional (PMN) e acredita que pode contribuir para tornar o seu município melhor.

Quem quiser conferir os vestidos vendidos por Lucas pode saber mais no perfil dele no Facebook: Lucas Zaqui.