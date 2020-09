Teleton terá palco vazio e ausência de plateia no SBT

A pandemia de covid-19 trouxe impactos que também alcançaram a edição deste ano do Teleton, exibido no SBT, emissora sediada em Osasco. O evento beneficente está previsto para ser realizado nos dias 6 e 7 de novembro em um novo formato 90% remoto.

Não haverá plateia, convidados e bancada de influenciadores. Apenas dois apresentadores por vez irão revezar em diferentes horários. Já os artistas terão participações por meio de mensagens e lives amadoras.

Norma Mantovanini, diretora-geral do Teleton no SBT, afirmou que a emissora tem sido rígida com os protocolos de segurança para proteger todos os envolvidos no evento, que visa arrecadar dinheiro para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

“Por mais vazio que esteja o cenário deste ano, ele estará cheio de emoção, solidariedade e generosidade do povo brasileiro. O SBT acredita que há a possibilidade de fazer arrecadação bacana”, explicou ao site “Notícias da TV”.

Entre os artistas já confirmados para apresentar o Teleton estão Eliana e Daniel, padrinhos da campanha. Maisa Silva e Celso Portiolli, padrinhos virtuais do Teleton também estão confirmados. Já a participação de Sílvio Santos ainda não está confirmada. Aos 89 anos, o “dono do baú” está no grupo de risco da covid-19.

Pela primeira vez, o Teleton não terá uma meta de arrecadação das doações. Essa outra alteração também foi provocada pela pandemia de covid-19, tendo em vista a crise gerada pela pandemia.

“Vamos lutar o máximo que for possível para conseguir doações. Este é um ano desafiador para todos nós, mas estamos contentes, mesmo diante das adversidades, em poder realizar um Teleton tão especial, utilizando tecnologias e plataformas digitais que temos disponíveis”, afirmou Valdesir Galvan, CEO da AACD.