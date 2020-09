PMs filmados agredindo frequentadores de baile funk em Osasco são afastados

Quatro policiais militares filmados agredindo frequentadores de um “pancadão” no Jardim Padroeira, em Osasco, na noite de domingo (6), foram afastados das ruas e a conduta deles será apurada, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Publicidade

A festa clandestina ignorava as regras de distanciamento social em meio à pandemia de covid-19, além da lei do silêncio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram, em meio à correria, PMs atacando os frequentadores com golpes de cassetete e socos.

Muitos moradores do Jardim Padroeira, em Osasco, reclamam que os pancadões são frequentes na área e incomodam muito os não adeptos deste tipo de festa. (Com informações da TV Globo)

Publicidade