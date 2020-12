Moradora de Carapicuíba que caiu em rope jump luta pela vida e precisa de doações de sangue

Moradora de Carapicuíba que sofreu uma queda em um salto em um esporte radical conhecido como rope jump, em Santo Bernardo do Campo, no sábado (28), Yasmin Silveira da Cruz está na UTI e precisa de doações de sangue.

Familiares e amigos têm se mobilizado nas redes sociais em campanha por doadores para a jovem de Carapicuíba, que está internada no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

As doações de sangue podem ser feitas na unidade de saúde, que fica na rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André, de segunda a sexta, das 8h às 13h, informando o nome da beneficiária: Yasmin Silveira da Cruz. Mais informações sobre como doar pelos telefones (11) 2829-5162 e (11) 2829-5144.

Salto fatal

O irmão e um amigo de Yasmin, ambos de 20 anos, morreram na queda, em um salto em trio de rope jump, uma espécie de “pêndulo humano”, em um conjunto de prédios abandonados em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ela teria sobrevivido porque caiu sobre os dois, o que amorteceu o impacto. A principal suspeita é de que o cabo não aguentou o peso dos três e se rompeu.

A prática do esporte, que ainda não é regulamentado, é comum no conjunto de prédios abandonados onde houve a queda fatal no sábado. A polícia investiga as causas do acidente.