Com região na fase amarela, parte da programação de Natal em Santana de Parnaíba é cancelada

Após todos os municípios do estado de São Paulo regredirem para a fase amarela do plano de flexibilização, a Prefeitura de Santana de Parnaíba anunciou o cancelamento de algumas atrações da programação de Natal na cidade. Serão realizados apenas a missa na Igreja Matriz, a inauguração do presépio e o acendimento das luzes natalinas.

A celebração da missa será neste sábado (5), a partir das 19h, na Igreja Matriz. Em seguida será a inauguração do presépio, que ficará instalado na Praça 14 de Novembro. Logo após, as cerca de 70 mil lâmpadas serão acesas, 30 mil a mais que no ano passado, iluminando a praça e as principais ruas e pontos turísticos do Centro Histórico.

As demais atrações, como visita à casa do Papai Noel, cantatas de Natal e a presença do Bom Velhinho estão canceladas.