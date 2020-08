Moradores de rua são acolhidos em albergues para se proteger do frio em Osasco

Devido às baixas temperaturas registradas nos últimos dias na região, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco passou a abordar pessoas em situação de rua para entregar roupas, cobertores e colchões. A primeira ação ocorreu na noite de sexta-feira (21).

Além dos agasalhos, a equipe oferece abrigo nos centros de acolhimento do município. Na primeira noite, 15 homens aceitaram ir para o albergue do Jardim Rochdale, que já abriga outras 60 pessoas. Para o local, foram encaminhados ainda 20 novos colchões e cobertores.

O albergue do Rochdale tem capacidade para atender até 100 pessoas e é dividido duas alas, uma destinada para homens e a outra às mulheres solteiras ou mães com filhos pequenos. O equipamento foi inaugurado em fevereiro do ano passado e conta com canil e espaço para os abrigados que trabalham de dia como catadores colocarem suas carrocinhas.

Já o serviço de acolhimento, realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, que fornece os colchões, roupas e cobertores à Secretaria de Assistência Social deve se estender nos próximos dias. As ações ocorrem de forma espontânea, com abordagem às pessoas em situação de rua que estão nas vias públicas, ou por meio de solicitações de abrigo pelo telefone 156.

Para entrar em contato com o serviço de acolhimento do Jardim Rochdale, basta ligar para o telefone (11) 3654-2869. Já o telefone do abrigo do Centro é o (11) 3654-1996.