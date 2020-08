Suposto namorado mostra vídeo de viagem com Gugu: “juntos mundo afora”

O chef Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu Liberato, relembrou do apresentador, morto no ano passado, aos 61 anos, com um vídeo de uma viagem feita pelos dois juntos.

“Saudade de andar juntos mundo afora”, declarou, na legenda da publicação feita nesta segunda-feira (24), que mostra os dois durante um passeio na neve em Sankt Gilgen, na Áustria.

Nos comentários, diversos seguidores deram palavras de incentivo: “Só vocês sabem o que viveu juntos bons e creio que mal momentos também, mas seguiram juntos por anos e hoje as pessoas te apedrejam. É tão fácil jogar pedra né? Que Deus conforte o seu coração e lembre só das coisas boas. Siga com boas lembranças, ele tá cuidando de vc lá de cima”, comentou uma seguidora.

“Que Deus conforte seu tão saudoso coração, como também o de Gugu, que perdeu você e todas as outras pessoas que ele amava, ao mesmo tempo”, declarou outra.

Thiago Salvático tentou brigar na Justiça para tentar ficar com parte da herança bilionária deixada por Gugu, alegando que os dois tiveram uma união estável. No entanto, o chef desistiu da ação judicial após um homem que se identificou como seu marido alegou que os dois eram casados no tempo em que ele alegou ter sido companheiro de Gugu.