Suposto namorado de Gugu quebra o silêncio: “tenho a obrigação de defender a nossa relação e a verdade”

Quase seis meses após a morte de Gugu Liberato, o chef Thiago Salvático, de 32 anos, apontado como suposto companheiro do apresentador, falou, pela primeira vez, sobre a morte de Gugu e sua briga na Justiça por parte da herança estimada em R$ 1 bilhão.

O colunista do UOL, Leo Dias, contou que recebeu, em dezembro do ano passado, uma foto do suposto casal e o telefone de Thiago, que mora na Alemanha, onde tem duas sorveterias. Desde então, insistiu, até que o companheiro de Gugu quebrou o silêncio e decidiu falar com o colunista.

Na entrevista, Thiago diz que foi difícil prosseguir após a morte de Gugu. “Alternava dias normais com dias muito ruins. Logo após o falecimento do Gugu, a minha irmã e o meu cunhado vieram morar aqui na Alemanha para me dar suporte emocional e me ajudar a dar continuidade ao meu trabalho e aos meus negócios”, contou o chef, que é formado em Gastronomia pela Food Genius Academy de Milão, na Itália.

Gugu Liberato morreu em novembro, aos 60 anos, em um acidente doméstico nos Estados Unidos. O apresentador deixou sua herança para os três filhos que teve com Rose Miriam Di Matteo e sobrinhos. No entanto, a médica, que posava como esposa do apresentador em diversas publicações ficou fora do testamento e entrou na Justiça para tentar ficar com parte da herança. Thiago, que teria tido um relacionamento de oito anos com Gugu, também entrou na disputa judicial.

Thiago conta que conheceu Gugu quando morava na Itália. O chef disse que entendia a dinâmica de vida do companheiro, que se dedicava à mãe, aos filhos e às gravações. “Apesar da distância, nós sempre mantivemos um relacionamento muito sólido e próximo. Eu viajei muito ao Brasil durante esse período para nos encontrarmos. Ele também me visitava na Alemanha. E realizamos diversas viagens juntos pelo Brasil e pelo mundo. Não medíamos esforços para nos encontrar”, contou.

Apesar de manter um relacionamento com Thiago, Liberato nunca expôs publicamente a homossexualidade e sobre essa questão, Thiago disse à Leo Dias que “o local apropriado para essa discussão é a Justiça”. “Quanto ao nosso relacionamento, desde o início ele deixou claro que deveríamos nos preservar. O que não significa dizer que vivíamos de forma secreta ou escondida. Muito pelo contrário. As pessoas mais próximas ao Gugu, com exceção dos filhos e da mãe dele, me conheciam”, completou.

Salvático diz que andava ao lado de Gugu na condição de companheiro no Brasil. No entanto, para preservar a intimidade do apresentador, Gugu não falava livremente do assunto com os filhos, a mãe, irmão, fãs e imprensa.

Herança de R$ 1 bilhão

O companheiro de Gugu disse que o testamento do apresentador foi feito quando ainda não se conheciam e que o relacionamento de ambos terminou somente em razão da morte do apresentador. “Existe aí uma questão jurídica para advogados e para o juiz, mas o fato de eu não constar no testamento de 2011 não retira a minha condição de herdeiro, como companheiro. Eu sei o papel e a importância que tive na vida do Gugu”, defendeu o chef.

Gugu deixou um patrimônio que inclui uma mansão avaliada em R$ 15 milhões em Alphaville; casa em Orlando, nos Estados Unidos, com cinco suítes, piscina e jardim amplo, avaliada em R$ 6,7 milhões; mansão “pé na areia” de R$ 7 milhões no Guarujá; e complexo de estúdios de TV de R$ 60 milhões, além de aplicações em bancos que somam R$ 190 milhões, entre outros.

Thiago conta que seus advogados no processo de inventário de Gugu pediram que ele escrevesse detalhes do relacionamento com o apresentador. “Tinha momentos em que eu não conseguia escrever por lembrar de tudo o que passamos juntos. Sou julgado por pessoas que não me conhecem e nada sabem da minha história com o Gugu. Sou obrigado agora a me manifestar e a expor a minha versão dos fatos. Os meus advogados já estão tomando as providências para a proteção dos meus direitos”, disse o chefe à Leo Dias, mencionando o vazamento da petição inicial da ação.

“A minha pretensão é legítima. Eu tenho a obrigação de defender a nossa relação e a verdade. Apresentei muitos documentos na ação. Também juntei parecer jurídico elaborado pela Dra. Maria Berenice Dias, uma das maiores autoridades em direito homoafetivo no Brasil. Confio que a Justiça reconhecerá a união estável que mantive com Gugu”, completou Thiago Salvático.

“O Gugu, que eu conheci na intimidade, era uma pessoa diferente do apresentador”

Ao mencionar lembranças que tem de Gugu Liberato, Thiago contou que fora das telas, o então companheiro era divertido e carinhoso. No entanto, a audiência, a performance no programa, negócios e a criação dos filhos deixavam o apresentador preocupado e reflexivo.

“Como todo ser humano, ele tinha momentos de alegria e de tristeza. O Gugu, que eu conheci na intimidade, era uma pessoa diferente do apresentador. Na TV, ele mantinha uma energia incrível e contagiava a todos com muita alegria. Eu brincava com ele: você não é o mesmo cara da TV. Ele sempre ria do meu comentário. Na intimidade ele era divertido e carinhoso, mas, em muitos momentos, ficava sério, reflexivo e preocupado”, contou.

Thiago disse que a decisão de preservar a intimidade e a privacidade de Gugu também contribuiu com os momentos de altos e baixos na vida do apresentador. “Conversávamos muito sobre isso. Quando estávamos juntos, posso declarar com muita tranquilidade e segurança que ele era feliz”, afirmou à Leo Dias.

“A lembrança que guardo do Gugu é a de uma pessoa correta, divertida, educada, gentil e carinhosa. Ele era, antes de tudo, um gentleman. Era reservado, desconfiado com quem ele não conhecia bem e tinha poucos amigos. Era muito inteligente e workaholic. Um filho que fez de tudo pelos pais e um pai apaixonado pelos filhos. Curioso por novidades, ele adorava conhecer novos lugares e culturas diferentes. Um companheiro que transmitia muito amor e que contribuía para o meu crescimento pessoal”, completou.

